Activan por error Alerta Amber por el hijo de Chucky de Child’s Play

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Texas emitieron una Alerta Amber para localizar al hijo de Chucky y señalaron al protagonista de la cinta de horror “Child’s Play” como el responsable del secuestro, aunque fue momentáneo y accidental.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas envió accidentalmente una Alerta Amber presentando como víctima y sospechoso a los protagonistas de la saga de terror durante la mañana del viernes 29 de enero.

La alerta destacaba que Glen Ray de 5 años había sido secuestrado por Chucky.

Glen, quien en la trama es hijo del muñeco diabólico, fue descrito de cabello rojizo y ojos color azul, además se destacó que vestía una “camisa azul con cuello negro”; tal cual las características del personaje.

Por su parte, Chucky fue descrito como un hombre de 28 años que viste “un overol de mezclilla azul con una camisa de manga larga a rayas multicolores”, igual que el mismo personaje. De hecho, hasta lo describieron con cuchillo de cocina en mano, como aparece en su foto y como lo recordamos en las películas.

La Alerta Amber detalló que el secuestro se registró este jueves en Henderson.

Sin embargo, no hubo ningún secuestro y los personajes siguen siendo ficticios, en realidad se trató de una prueba que no planeaban enviar pero ocurrió accidentalmente, de acuerdo con KPRC.

“Gracias por contactarnos. Esta fue en realidad una prueba que estábamos ejecutando en un servidor de desarrollo y se apagó accidentalmente”, escribió Ruben Medina del DPS a KPRC.

Afortunadamente no se trató de un caso más. Aunque había un folleto para la alerta, el número no funcionó y el folleto ya no está disponible en la página web.

La Alerta Amber comenzó en Dallas después del secuestro y asesinato de Amber Hagerman, de 9 años, en Arlington; caso que jamás se resolvió.

