Febrero comenzará con frío: temperaturas en los 30 grados

(NOTICIAS YA).- Las temperaturas de este viernes en la mañana rondaron los 30 y los 40 grados y poco a poco el termómetro fue subiendo hasta los 66 grados. Mañana sábado y el domingo, a pesar de la nubosidad, habrá un incremento de temperaturas, situando las máximas en 74 el sábado y 80 el domingo.

Pero el lunes otro frente frío azotará Florida. Se proyecta lluvia y frío. El mes de febrero podría empezar con temperaturas en los 30 grados, con unas máximas que llegarían hasta los 60. El martes, las máximas tampoco superarían los 50 grados.

LEE: Detectan casos de la cepta británica de COVID-19 en el Condado Orange

Tornado en el norte de Florida

Esta semana, el aeropuerto de Tallahassee, capital del estado de Florida tuvo que ser cerrado debido al paso de un tornado que dejó daños en una aeronave y en un hangar, mientras que algunas comunidades también se vieron afectadas.

The damage assessment is underway at @TLHAirport, which remains closed. pic.twitter.com/9q9wg3yfZo

— City of Tallahassee (@CityofTLH) January 27, 2021