Maestros de El Paso buscan destituir al Dr. Ocaranza

(NOTICIAS YA).-La Federación Americana de Maestros de El Paso envió una carta al juez del condado Ricardo Samaniego y al alcalde Oscar Leeser para exigir la destitución inmediata del Dr. Héctor Ocaranza como autoridad de salud.

La carta firmada por el presidente de la federación, Ross Moore, señala que la autoridad de salud perdió la confianza y el respeto de la comunidad y de los educadores en todo El Paso, cuando el Dr. Ocaranza declaró públicamente que “los maestros deberían acostumbrarse a volver a la escuela”.

“Eso fue un insulto, está claro que no entiende la situación, que no comprende cómo funcionan las escuelas públicas en estos días. Es hora de un cambio muy necesario en el liderazgo de salud pública en la batalla contra el covid-19. Estoy seguro que es un buen pediatra pero no la persona correcta para manejar una pandemia, creo que le debe una disculpa a todos los educadores», destacó Ross Moore, presidente del sindicato de maestros.

Moore agregó que el Dr. Ocaranza no ha seguido las recomendaciones de la CDC para reabrir de manera segura las escuelas y así proteger a los estudiantes, maestros, y otro personal con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

Por su parte la directora de Departamento de Salud Pública De El Paso, Angela Mora, salió en defensa de su colega.

“Es injusta y es ignorante, yo creo que eso no va a llegar a ningún lado. Yo me siento muy ofendida por parte del Dr. Ocaranza porque el ha hecho una gran labor y es algo que nosotros no vemos muy bien”, dijo Mora.

«El Dr. Héctor Ocaranza se ha desempeñado como nuestra Autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado durante más de 12 años y El Paso tiene la suerte de tenerlo al servicio y cuidado de nuestra comunidad. Durante su mandato, el Dr. Ocaranza ha dirigido nuestro equipo de preparación para el ébola, nuestro equipo de respuesta al brote de tuberculosis (TB) y nuestro equipo de respuesta a la pandemia de influenza H1N1», señalo el jefe del Departamento de Bomberos, Mario D’Agostino.

