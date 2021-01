Nueva página web para solicitar vacuna contra COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-La situación de las vacunas contra el COVID-19 aún no queda muy clara para muchos residentes del condado de San Diego. Es por ello, que el condado de San Diego estrena una nueva herramienta en español, para aliviar parte de la confusión, sobre las citas y cuando le toca vacunar a cada quien.

El contar con un portal fácil de usar y con información oportuna sobre las vacunas ha sido una de las faltantes, especialmente para el siguiente grupo en la lista, que son los adultos mayores y que muchas veces no tienen la experiencia para navegar en internet.

«Estamos tomando las medidas necesarias para agilizar el proceso para que ustedes puedan hacer sus citas; sabemos que ha sido bastante complicado para nuestras comunidades.» Comentó Nora Vargas, supervisora del condado de San Diego.

El plan es hacer mucho más fácil para los sandieguinos el proceso de realizar una cita u obtener más información acerca de las vacunas contra el covid-19.

Se trata de un nuevo portal en inglés y español donde los residentes podrán buscar citas por horario o la ubicación más cercana.

El proceso es acudir a la página «vaccinationsuperstationsd.com«

ICYMI: The County launched a new interactive map to make COVID-19 vaccination appointments. On Sunday, a new vaccination station will open at Cal State San Marcos. https://t.co/SUxF2UmJgz pic.twitter.com/IduZ8eS3ue

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 29, 2021