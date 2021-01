¿Puede la comunidad venezolana solicitar permisos de trabajo?

(NOTICIAS YA).- El abogado José Pertierra continúa respondiendo las interrogantes de nuestra comunidad, hoy específicamente de la comunidad venezolana.

PREGUNTA UNO

Soy venezolano, y tengo una orden de deportación, pero no me han sacado del país todavía. Quiero solicitar el permiso que anunciaron para los venezolanos. El notario que consulté me dijo que no califico, porque tengo una orden de deportación. ¿Sabe usted?

RESPUESTA UNO

Primero que todo, los venezolanos todavía no pueden solicitar sus permisos de trabajo relacionado con el anuncio llamado el DED.

El Departamento de Seguridad primero tiene que publicar en la Gaceta Oficial los reglamentos (y los formularios) necesarios para comenzar a implementar la directriz.

Sin embargo, sabemos que necesitarás evidenciar que eres venezolano. Por ejemplo, con un pasaporte o partida de nacimiento. Tendrías también que probar que entraste a EU antes del 20 de enero de este año.

El memorando que firmó Trump dice explícitamente que quedan descalificados para el DED esos venezolanos que han sido deportados. Quizás eso es lo que confundió al notario que consultaste. Pero tu no has sido deportado. Tienes una orden de deportación, y eso no es lo mismo ni se escribe igual. Yo interpreto el memorando decir que quedan excluidos del DED esos venezolanos que han sido expulsados del país y que posteriormente han regresado. Ese no es tu caso.

PREGUNTA DOS

Soy peruana. Tenía una cita para tomar mis huellas dactilares el día 24 de diciembre, pero Inmigración la canceló. Aún no he recibido una nueva cita. ¿Qué puedo hacer para que me den otra? Me urge mi caso.

RESPUESTA DOS

Anteriormente, te hubiera recomendado que simplemente te presentaras en las oficinas que mantiene Inmigración para tomarle huellas dactilares a los inmigrantes. Pero, ahora con lo de la pandemia, temo que no te van a dejar entrar sin cita previa. Inmigración ha prometido reprogramar las citas que cancelaron el 24 de diciembre. Si no quiere esperar, quizás pudiera llamar al número 1 800 375 5283 y pedir una nueva cita. Otra opción sería escribirle a la oficina de las huellas:

BPU

Alexandria ASC

Suite 100

8850 Richmond Highway

Alexandria, VA. 22309 1586