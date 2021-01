¿Qué hacer si te niegan un perdón? el abogado José Pertierra responde

(NOTICIAS YA).- Como todas las semanas el abogado José Pertierra responde a las preguntas que le realizan a través de las redes sociales.

PREGUNTA UNO

Me llamo Yessica y soy hondureña. Estoy consternada, porque recibí una carta el mes pasado del Servicio de Inmigración, informándome que me negaron el perdón que pedimos.

Estoy casada con un ciudadano estadounidense, tengo dos hijos con él y no puedo regresarme a Honduras por 10 años. ¿Cree usted que con este nuevo presidente debo apelar esa decisión, o sería mejor esperar a lo de la amnistía que Biden anunció?

RESPUESTA UNO

Yessica, no debes esperar a la amnistía. Eso no es ley todavía. Es un proyecto de ley que quizás salga y quizá no.

Incluso aunque salga, no sabemos como saldrá, ni que dirá finalmente. El proceso legislativo en este país se destaca por un quite y pone que a veces distorsiona lo que primero propusieron.

Es bueno que el presidente Biden lo haya propuesto, pero hasta que el Congreso no lo apruebe no debemos cantar victoria. Lo que debes hacer es volver a presentar la solicitud para el perdón que te negaron.

Quizás con más evidencia, una evaluación psicológica del sufrimiento extremo que pasaría tu esposo si tiene que pasarse 10 años sin ti en Estados Unidos como padre soltero.

También incluye evidencia de la situación del Covid en Honduras (que cada día está peor). Buena suerte y muy buena tu pregunta, Yessica.

PREGUNTA DOS

Por favor, no diga mi nombre en la televisión. Mi esposo quiere hacerse ciudadano para poder pedirme, porque yo no tengo papeles y él es solamente residente permanente.

Yo le dije que esperara hasta poder consultarle a usted. Estoy preocupada, porque él sacó la residencia a través de matrimonio. Pero fue un matrimonio de conveniencia. Él le pagó a la mujer para que se casara y lo ayudara.

Mi esposo no cree que pedir la ciudadanía es peligroso, porque ya se divorció de ella y ya le dieron su tarjeta. Pero yo tengo mucho miedo. Hágame el favor de aconsejarnos.

RESPUESTA DOS

De ninguna manera le aconsejaría a su esposo a que trate de naturalizarse. Las entrevistas y las investigaciones para el proceso de naturalización son mucho más intensas que las de la propia residencia.

Le puede salir el tiro por la culata a tu esposo. Si le descubren el fraude cometido, le quitan la residencia y lo deportan.

Acuérdate de que un residente también puede pedir a su esposa. No necesita hacerse ciudadano para pedirte. Si haces el trámite siendo él solamente residente, el riesgo es menor aunque tendría que jurar en el formulario I-130 sobre donde vivió anteriormente con su esposa anterior.

Si no vivió con ella, estaría cometiendo perjurio nuevamente. Delicado es el caso.