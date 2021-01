Rescatan 7 indocumentados atrapados en un río en San Ysidro, reportan un muerto

(NOTICIAS YA).-Al menos una persona murió después de que varias personas quedaron atrapadas en un río en San Ysidro el viernes por la tarde.

El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego fue llamado al área de East San Ysidro Boulevard y Rail Court justo después de las 4 p.m., para realizar un rescate siguiendo los informes de los oficiales de la Patrulla Fronteriza de un hombre atrapado en una rejilla en el agua. Los equipos llegaron para encontrar al menos siete personas en el agua y pidieron ayuda adicional de socorristas y ambulancias.

SDFD is working a .Confined Space/Trench Rescue at E San Ysidro Blvd & Rail Ct. The call was received on 01/29/2021 at 04:11:21 PM and unit(s) arrived at 04:58:22 PM. Updates at: https://t.co/a6g9cIvxal #FS21016085

