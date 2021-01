Transporte gratis en San Diego al aplicarte la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-El Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS, por sus siglas en inglés) y el Distrito de Tránsito del Norte del Condado (NCTD, por sus siglas en inglés) ofrecerán viajes en tránsito gratuitos para las personas que necesitan llegar a sus citas para vacunarse contra COVID-19.

Los viajes gratuitos comenzaron desde este jueves e incluyen todos los sitios de vacunación en el condado de San Diego; incluidas las estaciones de super vacunación, hospitales y otros lugares de inmunización de la comunidad.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestra región pueda superar esta crisis y hacer todo lo posible por la salud y la seguridad de los residentes. Ofrecer viajes gratis en el transporte público es un componente crucial en ese esfuerzo”, dijo Nathan Fletcher, presidente de la junta de MTS y presidente de la junta de supervisores del condado de San Diego.

Free rides are valid only on the day of your appointment, and riders must travel with proof of appointment (either a print out or on your smartphone). Learn more on our website here: https://t.co/Yj92Skwn6R pic.twitter.com/AwSc19QclB

— San Diego MTS (@sdmts) January 28, 2021