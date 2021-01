VIRAL: Encontró nido de arañas en el cuarto de su hija y ahí las dejó

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Australia compartió en Twitter la escalofriante escena de un nido de arañas que fue descubierto por una amiga en la habitación de su hija.

El impresionante video fue grabado por Claudia Domrose tras descubrir que la habitación de su hija estaba infestada de arañas.

LEE: Arañas mortales aterrorizan a Australia

El video muestra cómo decenas de pequeñas arañas están amontonadas unas con otras en una esquina del techo, cercana a la ventana, y la escena continua mostrando que los insectos ocupaban el mismo lugar del extremo contrario, incluso saliendo de entre las grietas.

A pesar de que enfrentar una situación similar puede ser difícil para muchos, esta madre australiana lo tomó con toda calma.

En entrevistas con medios locales, Claudia destacó que decidió tomar con humor lo ocurrido para no caer en pánico, además suponemos que no quería alterar más a su hija.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021