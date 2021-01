GOBERNADOR POLIS RECIBE VACUNA DE COVID-19

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Colorado, Jared Polis, recibió este sábado la primera dosis de la vacuna de Covid-19.

Durante una visita al centro médico «Salud» en Commerce City, el mandatario estatal recibió la inyección de manos de Staci Ramírez, una asistente médica hispana que labora en el lugar.

El gobernador de Colorado le recordó a la comunidad que todas las personas que hayan contraído el Coronavirus, deben esperar por lo menos un mes desde el momento de su recuperación total, para poder aplicarse la vacuna. Para aquellos que recibieron un tratamiento de anticuerpos después de haberse infectado, deben esperar tres meses.

Polis, que tiene de 45 años, y se recuperó a finales del año tras dar positivo al Covid-19, dijo que recibió la vacuna al pertenecer a un grupo de 200 personas que tienen prioridad por ser esenciales para mantener funcionando el gobierno estatal.

I got my first COVID-19 vaccine this afternoon at Salud Clinic! I want everyone to know that I have full confidence in the science and the data around this highly effective vaccine which will end the pandemic, and I’m putting my own arm where my mouth is and getting it myself. pic.twitter.com/MaCuJblOHa

— Governor Jared Polis (@GovofCO) January 30, 2021