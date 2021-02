690 accidentes de tránsito se reportan en DMV ante tormenta invernal

(NOTICIAS YA).- En Chirilagua Virginia la nieve se sigue acumulando al mismo tiempo que las autoridades locales hacen un llamado de alerta ante la llegada de la segunda ronda de esta tormenta invernal que ya ha causado más de 600 accidentes en las carreteras.

A medida que la segunda ronda de la tormenta invernal azota al DMV, en Virginia y Maryland ya se han registrado más de 690 accidentes vehiculares mientras que las autoridades indican que respondieron a unas 467 llamadas por autos averiados y han recibido más de 891 llamadas solicitando asistencia.

Update – OL I495 Between Connecticut Ave., and Rockville Pike, @mcfrs PE707 struck while on scene, at least 1 or 2 lanes get by to right, @MDSHA working to clear scene/debris & treat road – BTW air temp ~ 30°, road temps about the same https://t.co/4B5bdfIZVN pic.twitter.com/eZmcC8LP3D — Pete Piringer (@mcfrsPIO) February 1, 2021

Ante esto los departamentos de obras públicas locales se movilizan para agilizar los procesos de limpieza de las carreras.

Paulette Jones, portavoz del departamento de obras públicas de Prince George’s dijo: “sabemos que continuará nevando hasta mañana por lo que seguimos preparando las carreteras adecuadamente».

Update – I495 Beltway Between Rt185 Connecticut Ave., and Rt355 Rockville Pike, @mcfrs PE707 struck (from behind) & was in a ‘blocking’ position for another incident, no @mcfrs FF injuries, however driver of civilian vehicle transported Pri3 trauma, some lanes blocked https://t.co/RYuGxQMyEL pic.twitter.com/I5ikGSoTWq — Pete Piringer (@mcfrsPIO) February 1, 2021

Agregó que: «Empezamos con las intersecciones principales y después continuaremos con las vías en zonas residenciales. Nuestro equipo de obras públicas está trabajando turnos de 12 horas dia y noche. Tenemos aproximadamente 220 camiones quitanieves, y 356 empleados para augurar que las vías estén seguras”.

Snow is falling, roads are icy. Please slow down so everyone can get home safely.

❄️The Winter Weather Advisory for Montgomery County has been extended until 9:00 am Tuesday 2/2. #DriveSafe https://t.co/T691PVkiTt pic.twitter.com/OxWVsCqOL8 — Pete Piringer (@mcfrsPIO) February 1, 2021

Si transita en las carreteras y calles debe de tomar en cuenta:

Evite viajar en las vías si no es necesario.

Si es esencial que conduzca, tenga mucho cuidado ya que el pavimento puede estar resbaloso.

Conduzca a baja velocidad especialmente cuando se acerca a las curvas.

Mantenga una distancia considerable detrás de otros vehículos.

Mantenga las ventanas y el parabrisas despejados en todo momento.

Just sayin’…. don’t be this guy pic.twitter.com/fUsAKCOvvs — Pete Piringer (@mcfrsPIO) February 1, 2021

Cabe mencionar que autoridades recomiendan a todas las personas llamar al 311, solamente después de 48 horas de que la tormenta de nieve haya terminado, pues de esa manera se puede constatar que algunas zonas no muy pobladas sean dejadas libres de nieve.