Gobierno de Biden exigirá usar mascarilla en todo transporte público

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el domingo que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ahora tienen la autoridad para hacer cumplir la orden del presidente Joe Biden para el uso de mascarilla en el transporte “en los puntos de control de la TSA y en todo el sistema de transporte público y comercial”.

El secretario interino David Pekoske firmó el domingo una Resolución de Emergencia Nacional, que decía que la TSA puede “tomar medidas consistentes con las autoridades” de su jurisdicción federal para que pueda hacer cumplir la orden de uso de mascarillas establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) el viernes por la noche.

“Esto incluye apoyar a los CDC en la ejecución de cualquier orden u otros requisitos necesarios para proteger el sistema de transporte, incluidos los pasajeros y los empleados, del COVID-19 y para mitigar la propagación del COVID-19 a través del sistema de transporte, en la medida apropiada y de conformidad con la ley aplicable”, escribió Pekoske.

La orden de los CDC emitida la semana pasada requiere que las personas usen una mascarilla mientras utilizan cualquier forma de transporte público, incluso a bordo de aviones, trenes, autobuses, barcos, metro, taxis y viajes compartidos, así como dentro de los aeropuertos y otros centros de transporte.

La orden entra en vigor este lunes a las 11:59 p.m.

La TSA dijo el domingo en un comunicado de prensa que a los pasajeros sin mascarilla “se les puede negar la entrada, el embarque o el transporte continuo” y que el incumplimiento del requisito de la mascarilla puede resultar en sanciones.

“La TSA cumplirá plenamente con los Decretos Presidenciales, la guía de los CDC y la determinación de Emergencia Nacional del DHS para garantizar un viaje saludable y seguro en todos los sectores de transporte”, dijo Darby LaJoye, el administrador en funciones de la TSA, en un comunicado el domingo por la noche.

“Esto ayudará a prevenir una mayor propagación del COVID-19 y fomentará una respuesta gubernamental unificada. A medida que continuamos experimentando los impactos de esta pandemia, estamos comprometidos con esta medida como la correcta para la fuerza laboral de la TSA, para las partes interesadas de nuestra industria y para los pasajeros”, añadió.

La TSA dijo el domingo que a las personas sin mascarilla “se les pedirá que usen u obtengan una para continuar” con el proceso de control de seguridad. “Dependiendo de las circunstancias, aquellos que se nieguen a usar una mascarilla pueden estar sujetos a una sanción civil por intentar eludir los requisitos de detección, interferir con el personal de detección o una combinación de esos delitos”, dijo la agencia.

La orden de los CDC, firmada por el director de la División de Migración Global y Cuarentena de la agencia, dice que las personas deben usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca mientras viajan en transporte público y mientras esperan su transporte. La mascarilla debe tener al menos dos o más capas de tela transpirable y debe asegurarse a la cabeza con lazos, presillas o bandas elásticas.

Además, las máscaras deben quedar bien ajustadas y no deben tener válvulas de exhalación ni perforaciones. Los protectores faciales y las gafas protectoras pueden complementar una mascarilla, de acuerdo con la orden, pero no se pueden usar en lugar de una mascarilla. Las bufandas y pañuelos no cumplen con este nuevo requisito, que exime a niños menores de dos años o personas con discapacidad que no pueden usar mascarilla.

Poco después de asumir el cargo a principios de este mes, Biden firmó un decreto que obligaba a los viajeros interestatales a usar una mascarilla, y en su primer día en el cargo, lanzó un reto a los estadounidenses para usar una mascarilla durante 100 días y así reducir la propagación del coronavirus.

*Con información de CNN

