Los hispanos no se están vacunando en Colorado

(NOTICIAS YA).- Los hispanos representan el 50 por ciento de los casos de Covid-19 en Denver, pero solo el 4,7 por ciento han recibido la vacuna en Colorado, las autoridades de salud esperan que, en la nueva fase de inmunización, la comunidad latina entre 65 y 69 años participe masivamente en las campañas de vacunación.

Y las cifras así lo demuestran, en Denver el 50.1 por ciento de los casos positivos del coronavirus han sido registrados en los latinos, sin embargo tan solo el 4.7 por ciento de nuestra población ha recibido la vacuna en todo el estado.

En Central Park, en donde la mayoría de sus habitantes son blancos, de cada mil residentes que tienen 70 años o más, se han vacunado 461.

Algo similar ocurre en Washington Park, de cada mil habitantes, 247 ya han recibido su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Pero si nos trasladamos a Elyria-Swansea, un vecindario predominantemente latino, 119 de cada 1,000 habitantes han sido inmunizados, al igual que en Sun Valley, uno de los vecindarios con más bajos recursos en Colorado, de cada 1,000, solo 42 la han recibido.

Según la Clínica Tepeyac, quien se ha enfocado en atender a la población hispana, esto tiene una explicación

‘Si no tienen un estatus legal o no tienen aseguranza medica, no buscan servicios médicos a menos de sea una emergencia’, dice Natalia Enriquez.