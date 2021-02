Restituyen trabajo de Superintendente PVUSD; la comunidad la apoyó

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Las voces de la comunidad rindieron fruto.. y es que despues de que el distrito escolar del valle de pajaro despidiera a la superintendente Michelle Rodriguez, la mesa directiva cambio de parecer.

Después de cerca de 100 comentarios a favor de la superintendente Michelle Rodríguez para evitar su despido su cargo fue restituido. La comunidad habló y fue escuchada.

De manera unánime la mesa directiva del distrito de PVUSD decidió cancelar el despido de Michelle Rodriguez despues de una reunión de 7 horas .

Decenas de personas firmaron una petición, para evitar su despido y casi un centenar mostraton su apoyo. La razon del despido nunca se mencionó.

«Gracias con todos los padres de familia y la comunidad que me apoyó el tiempo muy difícil

en este momento lo que quiero más que nada es que podemos enfocar en los estudiantes en el trabajo que necesario para asegurar que tenemos en las vacunas para los empleados clasificados certificados de todos lados «, dijo Michelle Rodriguez superintendente PVUSD.

«La voz de la democracia la voz de la comunidad la que hizo que esto pudiera ser posible realmente» comentó Alicia Jimenez Portavoz de PVUSD.

Durante la reunión tambien se hicieron cambios en la mesa directiva:

«En diciembre la presidenta que fue elegida en diciembre Georgia Acosta y el vicepresidente Soto fueron reemplazados por Jennifer Holmes como presidente y Jennifer Schacher como vicepresidente» dijo Alicia Jimenez Portavoz de PVUSD

Precisamente Georgia Acosta y Oscar Soto dijeron haber recibido amenazas de muerte a ellos y sus familias y por eso votaron para cancelar el despido de Rodriguez.

Sin embargo la policía de Watsonville no ha recibido esos reportes.

«Para mí es algo inaceptable sabemos que tú sabes no sé cómo va eso directiva hay veces hay decisiones no van con el que no van con lo que la comunidad quiere pero no pero no es razón para que ninguno de nosotros recibamos ese tipo de amenazas especialmente cuando no es contra nosotros sino con nuestras familias» dijo

María Orozco

miembra de la mesa directiva PVUSD.

Por ahora los planes del distrito serán seguir trabajar en pro de la educación.

«Seguimos con los planes de incrementar la instrucción en persona empezando el primero empezando el 1 de marzo vamos a ver cómo se está viendo cuáles son los horarios que podemos estar admitir como son los grupos como se van a ver este tipo de conversación » dijo Alicia Jimenez Portavoz de PVUSD

Según la superintendente se espera que en el verano amplíen los programas existentes y quizás jaya mas educación presencial.