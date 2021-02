Tom Brady quiere seguir jugando después de los 45 años

(NOTICIAS YA).- El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, ha dicho repetidamente a lo largo de su carrera que le gustaría jugar hasta los 45 años. Pero ahora, a la edad de 43 años, y preparándose para jugar en su décimo Super Bowl y primero con los Bucs, está abierto a jugar más allá de eso.

“Definitivamente. Definitivamente lo consideraría”, dijo Brady el lunes en una conferencia virtual.

“Es un deporte físico. La perspectiva que tengo al respecto es que nunca se sabe cuándo es ese momento. Solo porque es un deporte de contacto. Hay mucho entrenamiento implicado. Y tiene que ser un compromiso del 100 por ciento de mi parte para siga haciéndolo¨ dijo el 6 veces ganador del trofeo Vince Lombardy.

Después de 20 años con los New England Patriots, jugando en una ofensiva al estilo de “dink and dunk”, muchos cuestionaron si Brady podría hacer la transición a la ofensiva de Bruce Arians “No Risk It, No Biscuit”. Pero las 5.493 yardas aéreas de Brady esta temporada, incluidos los playoffs, son la cuarta mayor cantidad en su carrera. Sus 4,633 yardas aéreas durante la temporada regular fueron la quinta mayor cantidad en su carrera. Sus 34 pases completos en pases de 20 o más yardas aéreas fue la mayor cantidad en la liga esta temporada y la mayor parte de su carrera.

“Creo que sabré cuando sea el momento”, dijo Brady. “No sé cuándo llegará ese momento. Pero creo que lo sabré. Y entenderé que di todo lo que pude para dar a este juego. Puse mucho en él. No creo que podría jugar este juego a medias. Tengo que poner todo en él. Cuando ponga todo de mi y sienta que ya no es suficiente y no pueda comprometerme con el equipo en la forma en que ellos me necesitan, entonces creo que es cuando probablemente sea el momento de irme ” aseguró el capitán de Tampa que el domingo jugará su décimo Súper Tazón.

Al mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, de 25 años, se le preguntó el lunes si quería jugar tanto tiempo como Brady.

“Quiero jugar mientras me dejen”, dijo. “Para hacer eso, tengo que cuidar mi cuerpo tanto como me ocupo de todo lo demás en la cancha. Si quieres practicar este deporte durante mucho tiempo, por muy físico que sea, tienes que invertir tanto tiempo en tu cuerpo como tú haces cualquier otra cosa. He aprendido más y más en mi joven carrera hasta ahora sobre lo que puedo hacer para mantenerme disponible y saludable y tratar de estar en el mejor estado nutricional en el que puedo estar. Siento que puedo ser mejor ” dijo el Mariscal de los campeones defensores, quienes también estarán presente en el gran evento del domingo.

La familia jugará un papel muy importante a la hora de determinar cuánto tiempo jugará Brady. Está comprometido a ser un esposo y padre presente. Está casado con Gisele Bundchen y tienen dos hijos juntos, Benny (11) y Vivi (8), junto con Jack (13), que vive con su madre, Bridget Moynahan, en Nueva York y estuvo presente para verlo jugar. en el Juego de Campeonato de la NFC. Ha reconocido los sacrificios que ha hecho su familia mientras sigue jugando. Incluso esta semana, con el Super Bowl en casa en Tampa, su familia le ha dado 12 días para él solo.

Tiene un contrato de dos años con los Bucs, valorado en 50 millones de dólares, pero se está divirtiendo y ha sido rejuvenecido por el desafío de aprender una nueva ofensiva. Está disfrutando de un nuevo entorno con nuevos entrenadores y nuevos compañeros de equipo, viviendo en el agua y disfrutando de pintorescos atardeceres nocturnos. “Espero darle a esta ciudad y a sus linda gente una alegría este domingo” afirmó Brady.

****Noticia redactada por Gabriel Bracho****

