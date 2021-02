2 personas de Montgomery dan positivo a variante de Covid procedente de África

(NOTICIAS YA).- Luego de haberse hallado un caso de la variante de Covid-19 procedente de África en Baltimore, Maryland, las autoridades del Departamento de Salud del estado ya confirmaron que dos personas más han dado positivo a la mutación.

LEE: Variante de Covid-19 procedente de África es hallada en Maryland

El Dr. Travis Gayles, Director de Salud del Condado de Montgomery, dio a conocer los datos preliminares de los exámenes realizados.

El gobernador de Maryland Larry Hogan ya dio declaraciones al respecto a través de las redes sociales.

The B.1.351 variant has not been shown to cause more severe illness or increased risk of death, though it is believed to be more transmissible. Initial evidence suggests that vaccines are still likely to be protective against the variant.https://t.co/BdhHCsvtxb

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) February 2, 2021