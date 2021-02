$25,000 de recompensa por información de homicidio en la Hamilton St.

(NOTICIAS YA).- Autoridades dan seguimiento al homicidio de una mujer registrado en la Hamilton Street, jurisdicción del condado de Prince George’s.

De acuerdo al Departamento de Policía del Condado de Prince George’s, esta noche, los detectives de la Unidad de Homicidios inspeccionarán un vecindario de Riverdale como parte de su investigación sobre el tiroteo fatal de Shauntese Gedeon de Riverdale, de 32 años.

INFORME OFICIAL DE LA POLICÍA EN EL CASO DE HOMICIDIO

La víctima estaba ubicada en un estacionamiento con múltiples heridas de bala.

Canvass at 6:00 pm: detectives will canvass a Riverdale neighborhood for info in the murder of 32 yo Shauntese Gedeon. If you have info, please call 1-866-411-TIPS. https://t.co/qAIAM5lwyl pic.twitter.com/yWMc5Poz6E

— PGPDNEWS (@PGPDNews) February 2, 2021