Delfín de Clearwater predice quién ganará el Super Bowl LV

(NOTICIAS YA).- Hay dos pelotas: una con el logo de los Tampa Bay Buccaneers y otra con el logo de los Kansas City Chiefs. Ambas están al borde de la piscina del Clearwater Marine Aquarium. En la otra esquina, Nicholas, un delfín que ha elegido correctamente a los ganadores de las últimas seis predicciones deportivas.

Nicholas se desliza por el agua, atraviesa la piscina y toca con su hocico una de las pelotas…. ¿A quién habrá elegido Nicholas como ganador del Super Bowl LV?

Nick has made his pick! Going into the big game with a six-game winning streak, he selected the Kansas City Chiefs! Don't worry, Tampa Bay, Winter has picked the Bucs to win and we are all still rooting for our hometown team! pic.twitter.com/ufuPlDeP1p

— Clearwater Aquarium (@CMAquarium) February 2, 2021