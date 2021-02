El tiempo en Denver: temperaturas casi primaverales dan paso a ‘condiciones árticas’ 

(NOTICIAS YA).-Una banda de alta presión provocará temperaturas inusualmente cálidas el martes en Denver (para ser el mes de febrero), según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura podría llegar hasta los 65 bajo un cielo soleado. Algunas nubes podrían aparecer en la noche cuando la temperatura bajaría a 35 grados.

Unseasonably Warm Today. Wintry change starts in the mountains by Wednesday, a few bands of rain changing to snow on the plains Wednesday night. #COwx pic.twitter.com/et1wrGG73c

Temperaturas más frías y un 30% de probabilidad de lluvia, principalmente después de las 5 pm, es el menú para el miércoles. Este sistema de tormentas podría traer hasta un pie de nieve en las montañas centrales.

A round of snow and blowing snow will create hazardous travel in the mountains Wednesday to Wednesday night. Plan accordingly, and try to avoid traveling the I-70 Mountain Corridor Wednesday evening. #COwx pic.twitter.com/GetD8NrnAF

— NWS Boulder (@NWSBoulder) February 2, 2021