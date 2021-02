Exigen auditoría tras fallas en el sistema de vacunación de El Paso

(NOTICIAS YA).-Siete semanas después de iniciada la campaña de vacunación, la ciudad de El Paso se encuentra en la fase 1a y 1b de la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Durante dichas etapas, serán inmunizados los trabajadores de la salud y las personas mayores de 65 años.

Sin embargo el sistema de vacunación ha generado preocupaciones entre aquellos que a pesar de ser elegibles para recibir la vacuna, no han logrado registrarse.

“Ahorita tenemos gente que no tiene la habilidad de registrarse por computadora, que está dependiendo de otras personas. Los mensajes no se le está llevando a esas personas vulnerables de la tercera edad para que se les vacune a tiempo y apenas estamos en la etapa número uno nosotros no podemos entrar a la fase dos sin tener el reflejo de entender que se tiene que hacer y mejorar”, dijo Dora Oaxaca presidenta del partido demócrata de El Paso.

Es por ello que Oaxaca, ha solicitado al nombre del partido que se realice una auditoría de investigación al programa de vacunas de nuestra comunidad.

“Le estamos pidiendo a la ciudad y también al estado a la directora de las vacunas del covid, es una petición para ayudar a todos los paceños de el paso a entender con una auditoría, que correcciones se tienen que tomar porque hay muchas quejas en contra del sistema que existe ahorita”, agregó.

Por su parte a través de un comunicado la ciudad de El Paso, dijo que continúa trabajando para mejorar el proceso de vacunación, y que los cambios más recientes al sistema se implementaron a finales del mes de enero. «El equipo continúa realizando mejoras al sistema, sin embargo para satisfacer la demanda de la comunidad necesitamos más vacunas».

«El Paso ha administrado más del 90 por ciento de las vacunas que ha recibido, liderando al estado de Texas una vez más en sus esfuerzos por llevar la vacuna a los brazos de nuestros residentes. El estado ha respondido a las solicitudes de la ciudad de vacunas adicionales porque hemos administrado la vacuna de manera más eficiente que cualquier otra comunidad en el estado de Texas».

Otra preocupación es que el sistema no exige a nadie comprobar que tiene condiciones de salud subyacentes que lo hagan elegibles para recibir la vacuna.

“Estos problemas ya tienen más de 30 días entonces para tener una solución que mejor tener una auditoria y tener esos comprobantes a la mano y la transparencia del publico”, señaló Oaxaca.