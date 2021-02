La Fundación de Salud del Condado de San Benito justifica las vacunaciones realizadas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Mediante un comunicado y una entrevista exclusiva, la fundación de salud del condado de San Benito se defiende de las acusaciones de haber inmunizado contra el coronavirus, a las personas que no correspondían a la categoría de vacunación en la que se encuentra el condado.

En el comunicado la directora ejecutiva de la Fundación de salud del condado de San Benito dice que estas acusaciones son un intento para discriminar a las comunidades vulnerables para obtener la vacuna.

» Nosotros no hicimos nada mal no nos quedamos que no nos quedamos en vacunas que nosotros no que nosotros no queríamos tener vacunas en el congelador cuando la cuando la vida peligra

el poner el enfasis solo en 75 en adelante no estamos enfatizando de como esta afectado esto a la comunidad hispana» comentó Rosa Vivian Fernandez

directora ejecutiva Fundación de salud condado de San Benito.

La fundación del condado de San Benito ha recibido 800 vacunas y dice haberlas distribuido sabiamente de acuerdo a los protocolos del estado y las organizaciones de vacunación.

Distribuyeron cerca de 188 vacunas a trabajadroes agrícolas, considerados esenciales y que estan bajo la fase 1b.

«Vacunamos a una persona del campo de salud, vacunamos a trabajadores agrícolas , vacunamos a los que trabajan en el campo de la comida» dijo

Rosa Vivian Fernandez directora ejecutiva Fundación de salud condado de San Benito.

Se acusó a la fundación de proveer vacunas a miembros del club rotario, el suministro es justificado. «Hay personas en el club rotario que son parte de la mesa directiva estuvieron siendo voluntarios con nosotros desde el principio en dar comida.

en las clínicas comunitarias tenemos voluntarios ya estamos protegiéndolos a ellos para que ellos puedan continuar trabajando haciendo el trabajo con nosotros» añadió Rosa Vivian Fernandez directora ejecutiva Fundación de salud condado de San Benito.

Pero ahora como la Fundación esta siendo investigada no recibira mas vacunas hasta que la investigación se complete.

Segun el portavoz del condado de San Benito el departamento de salud pública del condado de san benito otorgará a la fundacion las vacunas correspondientes para proveer la segunda dosis a quienes ya la hayan recibido son vacunas moderna.

Segun el comunicado de la Fundación estas acusaciones son un intento para discriminar a los trabajadores agricolas y otras poblaciones vulnerables..

Están seguros que la transparencia en este proceso de vacunación .Estan equipados para vacunar de 600 a 800 personas cada semana.

De la misma manera el asambleísta Robert Rivas envió una carta al gobernador de California para que se eliminen las trabas y que todos los trabajadores agrícolas de california reciban la vacuna contra el covid-19 lo más pronto posible.