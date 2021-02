Mueren Dos Agentes del FBI en balacera

(NOTICIAS YA).- Miami, Florida , 2 de Febero 2021- Dos agentes del FBI han muerto por herida de bala y otros tres han resultado heridos la madrugada de este martes mientras registraban una vivienda en la ciudad de Miami, en el extremo sureste de Florida, en relación con un caso de delitos violentos contra niños, comunicó el departamento local de la agencia gubernamental

#FBI Miami Statement on Agent-Involved Shooting: @FBIMiamiFL issued a statement on an agent-involved shooting in Sunrise, Florida, in which two FBI agents were killed and three were wounded. https://t.co/PDoVVSkEVp

— FBI (@FBI) February 2, 2021