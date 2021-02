Pelea por palear nieve dejó 3 muertos en un vecindario de Pensilvania

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo dejó tres muertos en Pensilvania durante una pelea entre vecinos sobre palear la nieve que dejó a su paso una tormenta, las autoridades confirmaron que se trató de un homicidio-suicidio.

Lo que se ha descrito como un vecindario tranquilo en Plains Township fue el escenario de un brutal crimen, luego de que un hombre disparara en contra de sus vecinos, James y Lisa Goy.

El tirador fue identificado como Jeffery Spaide, de 47 años, y también fue encontrado muerto a unos metros de los cadáveres de sus vecinos, dentro de su propia residencia.

La Policía de Plains Township informó a medios locales que la disputa entre los vecinos comenzó por reclamos sobre quién debía limpiar la nieve acumulada.

La llamada de emergencia fue alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, luego de que algunos vecinos alcanzaron a escuchar entre ocho y nueve disparos.

Cuando los agentes llegaron encontraron los cuerpos de la pareja en la calle, sobre la nieve, uno estaba en medio del camino y otro entre dos vehículos estacionados.

