Super Bowl LV: Edición con más baja asistencia en la historia

(NOTICIAS YA).- Este próximo domingo 7 de febrero será histórico para la NFL al celebrar un Super Bowl en medio de una pandemia, que ha obligado a reducir la cantidad de asistentes al magno evento deportivo por motivos de seguridad pública ante el COVID-19. Además, los Tampa Bay Buccaneers pasaron a la historia al disputar un Super Bowl en su propio terreno.

La NFL ha confirmado su capacidad para la edición 55 del Super Bowl a realizarse en la ciudad de Tampa, con un total de 25,000 asistentes, los cuales incluyen a los 7,500 trabajadores de la salud que han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y fueron inivitados por la Liga Nacional de Fútbol.

El encuentro de los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs para luchar por el Trofeo Vince Lombardi este domingo 7 de febrero será el primer Super Bowl en albergar tan poca cantidad de visitantes en la historia de la NFL, todo esto, debido a la pandemia del COVID-19.

A pesar de que la Liga Nacional de Fútbol ha logrado llevar a cabo todos sus juegos en esta temporada, sin necesidad de cancelar ninguno, esta edición del Super Bowl permitirá solo a casi un tercio de sus fanáticos disfrutar del este evento de observación internacional.

Para este Super Bowl LV se están tomando rigurosas medidas de bioseguridad tanto para sus organizadores, prensa, jugadores y asistentes, siendo esto confirmado por Brian McCarthy, relacionista público de la NFL, quien anunció en su cuenta de Twitter que a los 25,000 visitantes del Estadio Raymond James se les proveerá un kit gratuito con material de protección ante el COVID-19, reafirmando el uso obligatorio de mascarillas durante el juego.

Sin duda alguna, una inolvidable edición para recordar del Super Bowl, aunado al hecho histórico de que un equipo de la NFL juegue la final en su propio estadio, como lo harán los Tampa Bay Buccaneers este próximo domingo 7 de febrero en el Estadio Raymond James en la ciudad de Tampa.

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c

— Brian McCarthy (@NFLprguy) February 2, 2021