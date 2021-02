Balean de gravedad a un hombre afuera de dispensario ilegal de Spring Valley

(NOTICIAS YA).-Una persona fue llevada al hospital de emergencia el martes por la noche tras ser baleada fuera de un dispensario ilegal de marihuana en Spring Valley, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. en el estacionamiento de un dispensario de marihuana sin licencia en la cuadra 9100 de Olive Drive entre Bancroft Drive y Helix Street, según el teniente del alguacil del condado de San Diego, Thomas Seiver. Los médicos llevaron a la víctima a un hospital para recibir tratamiento por múltiples heridas de bala.

Ante la gravedad de las lesiones, los investigadores de homicidios fueron llamados al lugar para investigar, dijeron las autoridades.

Watch @SDSheriff Homicide Lieutenant Thomas Seiver give an update about a shooting outside of an illegal marijuana dispensary in Spring Valley. Read our news release: https://t.co/7z9BV3Ut46. If you have any information, call @sdcrimestoppers at (888) 580-8477. @SDSORSD pic.twitter.com/2oGNGwhtQk

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) February 3, 2021