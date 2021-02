Día histórico, comienza vacunación a trabajadores agrícolas en el condado de Santa Cruz

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-

El condado de Santa Cruz hizo historia en la costa central. Centenares de trabajadores agrícolas fueron vacunados contra el Covid-19 como parte de una jornada de vacunación masiva en Watsonville.

500 trabajadores agrícolas de diversas compañías del condado de Santa Cruz o se vacunaron muchos dijeron desean proteger a sus compañeros y a sus familias

Desde las 8:30 a las 4 dela tarde y por turnos 500 trabajadores agrícolas recibieron su vacuna contra el Covid 19 en el centro comunitario Casserly hall de Watsonville. Fueron previamente registrados por sus compañias agrícolas y tenian cita.

Llenaron los documentos correspondientes y en cuestión de minutos fueron vacunados.

«Para protegerme del covid para no enfermarme no enfermar a mi familia y proteger a mis hermanas y hermanos todos que tenemos nada duele nada no sentí nada, dijo Maria Vega trabajadora agrícola.

«Realmente me siento bendecido con recibir esa vacuna yo la esperaba que fueses importante para mí por proteger a mi familia a mis compañeros ..Es importante tomarse la vacuna seguir con el cubrebocas » comentó Jorge Castillo,

trabajador agrícola

Hoy fueron 500 los vacunados el proximo viernes seran otros 500 mas. una jornada de vacunacion la cual fue posible gracias al buro agricola del condado de santa cruz, el hospital Dominican y la comisión de la fresa.

«Hemos registrado los empleadores la cantidad de gente que ellos tienen disponible con la vacuna y luego tenemos un formulario que ponemos distribuiir recibir la vacuna y queremos distribuirlo para la gran parte de la industria. Esas personas pueden servir como embajadores a los trabajadores que van a venir en unas pocas semanas para la cosecha de la primavera» agregó Thomas Amrhein

presidente buró agrícola cond Santa cruz.

«Segón la directora ejecutiva del hospital Dominican se aplicó la vacuna Pfizer a los trabajadores y el 27 deberan regresar por la segunda dosis.

Después de haber sido vacunados, los trabajadores esperaron 15 minutos para ver su reacción y ninguno tuvo una reaccion negativa.

Dependiendo del número de vacunas que lleguen al condado de Santa Cruz continuarán estas jornadas masivas de vacunación.