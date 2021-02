Fuga de gas genera explosión en Springfield, Virginia

(NOTICIAS YA).- Una aparente guga de gas genreó un explosión en la carretera de Springfield, Virginia, de acuerdo a cuerpos de socorro las llamas dejaron a trabajadores lesionados que requirieron de atención médica.

LEE: Roban vehículo con una bebé de 3 meses dentro y luego la abandonan en Virginia

UPDATE- scene of gas leak in the 8500 block of Hooes Road in the Springfield area. Gas fed fire involving backhoe. Three workers transported to hospital with non-life-threatening injuries. Media can stage in commuter lot corner of Sydenstricker and Hooes Rd. #FCFRD pic.twitter.com/SKpOGiXuxP

— Fairfax County Fire/Rescue (@ffxfirerescue) February 3, 2021