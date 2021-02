Hombre de 95 años le dispara a empleado en centro de cuidado a largo plazo 

(NOTICIAS YA).-La policía de Lafayette informó que un residente, adulto mayor del centro de cuidado a largo plazo The Legacy Assisted Living Facility, le disparó a uno de los empleados el miércoles por la mañana.

De acuerdo con la uniformada, el incidente ocurrió en el 200 de Waneka Parkway alrededor de las 7:15 de la mañana.

Un residente de 95 años le disparó a un empleado de la instalación de unos 40 años, según la policía. La víctima fue llevada al hospital y se está recuperando, según la policía.

Los detalles que rodean el tiroteo están bajo investigación.

At 7:15 this morning (2/3) officers were dispatched to 225 Waneka Pkwy, Legacy Assisted Living, on a report of a shooting. Upon arrival, officers located a male shot. A suspect (resident of Legacy Assisted Living) was located within his room and taken into custody.

