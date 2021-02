Reportan primera muerte por influenza en San Diego, también tenía COVID-19

(NOTICIAS YA).-Se reporta la primera muerte por influenza esta temporada en el Condado de San Diego, de acuerdo a la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado.

El hombre de 65 años de edad, que también fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, murió el 13 de enero, tenía condiciones médicas subyacentes y había sido vacunado contra la influenza.

«Las muertes por influenza son muy desafortunadas, pero ocurren cada temporada de influenza», dijo Wilma Wooten, M.D., M.P.H., oficial de salud pública del condado. «Si bien la actividad de la influenza ha sido muy baja esta temporada, los habitantes de San Diego deben vacunarse contra la influenza para evitar contraer influenza y COVID-19 al mismo tiempo».

Hasta el 30 de enero de 2021, se habían diagnosticado 39 personas con influenza y COVID-19 al mismo tiempo.

Hasta la fecha, se han reportado 677 casos de influenza en la región, en comparación con 11,863 casos que se habían registrado en la misma época el año pasado. Un total de 108 personas murieron a causa de la influenza la temporada pasada.

