Super Bowl Experience podría aceptar visitantes sin boletos miércoles y jueves

(NOTICIAS YA).- El parque temático de fútbol americano Super Bowl Experience, ubicado en el parque Julian B. Lane del Riverwalk en Tampa, se quedó sin entradas la semana pasada. Ante esto, muchas personas quedaron con las ganas de disfrutar de esta experiencia cercana a este deporte y sus organizadores decidieron admitir a una cantidad limitada de visitantes durante este miércoles y jueves.

Super Bowl LV: Edición con más baja asistencia en la historia

A pesar de que la entrada sin boleto no está garantizada a la hora que vayas, te mostramos qué puedes encontrar en esta zona de fanáticos desde las 3:00 p.m hasta las 10:00 p.m:

This slideshow requires JavaScript.

A días del Super Bowl: Obligatorio el uso de mascarillas al aire libre en Tampa

Super Bowl Experience presentado por Lowe’s Update: Si bien Curtis Hixon y Tech Village no necesitan reservaciones, Julian B. Lane ahora también aceptará visitas limitadas solo los miércoles y jueves. La capacidad es limitada y la entrada no está garantizada. ¡No olvide descargar la aplicación NFL OnePass!, expresa Rob Higgins, organizador de este evento en su cuenta de Twitter.

Super Bowl Experience presented by Lowe’s Update: While Curtis Hixon & Tech Village don’t need reservations, Julian B. Lane will also now be accepting limited walk-ups on Wed & Thurs only. Capacity is limited & entry isn’t guaranteed. Don’t forget to download the NFL OnePass app! pic.twitter.com/DNtQUZYjCf

— Rob Higgins (@RHiggins_TBSC) February 2, 2021