Todo Estados Unidos tendrá temperaturas bajo cero la próxima semana

(NOTICIAS YA).-Todos los estados de EE.UU., incluido Hawai, tendrán temperaturas bajo cero en la mañana del próximo lunes. El aire con mayor frío de la temporada se dirigirá hacia el sur y nadie quedará por fuera. Esto incluye el 86% del país y a 235 millones de personas.

Está a punto de hacer tanto frío que el agua hirviendo se congelará rápidamente, en cuestión de minutos. El proceso podría ocurrir en solo media hora y será un shock para el sistema, incluso en el caso de aquellos que están acostumbrados a los inviernos más duros.

El vórtice polar es el responsable

Este frío extremo se debe a un complemento del vórtice polar, una gran zona de baja presión ubicada cerca de los polos. Durante los meses de invierno se descompone y envía hacia el sur aire frío que ha sido encerrado. El vórtice polar puede ser responsable de temperaturas excesivamente frías y grandes caídas de aire frío.

También, el vórtice polar se ha debilitado aún más este año por los calentamientos estratosféricos repentinos que se producen unas seis veces en una década.

Esto hará que el vórtice polar se debilite aún más y lleve brotes de aire frío a EE.UU. Justamente, permite que el aire frío que ha sido encerrado en lo alto de la atmósfera se libere hacia el sur y eso genera condiciones extremadamente frías en la superficie.

Una congelación rápida puede afectar el Medio Oeste: consecuencias del vórtice polar

El aire frío comenzará a descender a través de la parte superior del Medio Oeste y Medio Este el sábado. Lugares en el centro de Wisconsin podrían tener temperaturas que caigan a -31,6 grados Celsius el domingo, con temperaturas máximas luchando por llegar a cero.

Es un golpe para algunas de las poblaciones más duras del Medio Oeste, cuando se trata de frío.

«Recibimos entre 2 y 3 de estas olas de frío cada año», dijo Marcia Cronce, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. «Nos espera el aire más frío de la temporada, será impactante», añadió.

Con temperaturas máximas cercanas al punto de congelación durante gran parte de la semana, Madison registrará cifras aún más bajas al final de la semana: un máximo de -12 grados Celsius para el sábado. Y no es solo el aire frío, el viento también desempeña un papel importante. La sensación térmica por viento en áreas fuera de Milwaukee podrían alcanzar los entre -28,8 y -34,4 grados Celsius en al noche del sábado y el domingo.

After the snow on Thursday, the coldest air of the season is looking to settle into southern WI this weekend.

Este aire frío vendrá inmediatamente después de la nieve que se espera el jueves. Lo que podría generar aún más problemas.

«Cualquiera que sea la cantidad de nieve y de precipitaciones a medio derretir que recibamos el jueves y el viernes, se congelarán rápidamente», dijo Cronce.

«Tendrás poco tiempo para limpiar la nieve antes de que las temperaturas se desplomen rápidamente y las carreteras se congelen deprisa».

Los máximos para gran parte del Medio Oeste estarán aproximadamente 3 grados Celsius por debajo de lo normal. Chicago se mantendrá en un solo dígito el domingo y el lunes.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago también advirtió sobre las temperaturas peligrosas durante su discusión de pronóstico.

«Una masa de aire de frío gélido a frío extremo que llega durante el fin de semana y continúa hasta la semana siguiente, con temperaturas mínimas en algunos lugares de -23,3 grados Celsius o menos y sensación térmica de -28,8 y -34,4 grados Celsius, o incluso más fría, es posible desde el domingo por la noche hasta el lunes», indicaron.

Si no se utiliza la ropa adecuada, la congelación podría ocurrir en tan solo 30 minutos.

An active weather pattern as of late will also turn significantly colder this weekend into early next week. Confidence is increasing in widespread sub-zero lows, with single digit highs possible. Good time to brush up on cold weather safety!

— NWS Chicago (@NWSChicago) February 2, 2021