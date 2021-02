Buscan sospechoso de encender fuegos artificiales dentro de una Target en Vista

(NOTICIAS YA).-Las autoridades piden ayuda de la comunidad para identificar a un hombre acusado de encender fuegos artificiales dentro de una tienda Target en Vista.

El incidente se registró el martes alrededor de las 9 p.m. en la cuadra 3100 de Business Park Drive, donde varias personas que llamaron al 911 informaron sobre un posible tiroteo dentro de la tienda Target, después de escuchar lo que sonaban como disparos, dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

Otras agencias policiales cercanas respondieron al lugar y evacuaron la tienda.

«Después de una búsqueda exhaustiva, no se encontraron víctimas ni sospechosos heridos», dijo el departamento del alguacil. «Los agentes encontraron un pequeño bote de basura tirado en un pasillo de la tienda. Dentro del bote de basura y esparcidos por todo el piso había varios petardos quemados y explotados».

Las imágenes de vigilancia de la tienda muestran a una persona caminando por el pasillo donde se encontró el bote de basura antes de que «se mirara un gran destello de luz y el sospechoso corriera de la escena».

El sospechoso fue descrito como un hombre con gorra negra con logo blanco y azul, suéter negro con camiseta blanca, pantalón negro y zapatos negros con suela blanca. También llevaba un cubrebocas negro.

Las autoridades están investigando si un incidente similar que tuvo lugar el domingo en la tienda Ross Dress for Less en la cuadra 32000 de Temecula Parkway en Temecula, estaba relacionado con la explosión del martes.

«El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego y todas las agencias de aplicación de la ley se toman muy en serio incidentes como este», dijo el departamento. «Aunque afortunadamente nadie resultó herido, encender fuegos artificiales dentro de cualquier negocio puede causar lesiones o incluso la muerte».

Cualquier persona que tenga información sobre el incidente puede llamar al departamento del alguacil al 858-565-5200.

Do you recognize this person? He's suspected of setting off fireworks inside a Target store in @cityofvista and causing an active shooter scare on February 2nd. Read our news release: https://t.co/eYcy6csyXb. Call @sdcrimestoppers at (888) 580-8477 if you have any information. pic.twitter.com/2X4cEbVhu7

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) February 4, 2021