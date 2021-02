Conductor es hospitalizado tras estrellarse contra un garaje en Condado Arapahoe  

(NOTICIAS YA).-Un conductor que se estrelló contra un garaje el jueves por la tarde tuvo que ser hospitalizado, adicionalmente, este causó daños a un registro medidor de gas natural.

El accidente ocurrió en 8127 S. Norfolk St. en el condado de Arapahoe. Los equipos de South Metro Fire Rescue se apresuraron para llegar al lugar.

El contador de gas fue estabilizado y el cuerpo de bomberos trabajó para asegurar la estructura.

Hasta el momento no se sabe el estado de salud de la persona y se está investigando lo que provocó el accidente.

