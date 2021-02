Empleados de Escuelas Públicas de Denver son vacunados antes del 8 de febrero

(NOTICIAS YA).-El distrito Escuelas Públicas de Denver DPS ha iniciado el proceso de vacunación de algunos de sus empleados y profesores días antes del 8 febrero, fecha pactada por el Departamento de Salud de Colorado.

Un portavoz del distrito dijo que “están avanzando en el plan de inmunización gracias a Children’s Hospital y Denver Health” y que se han ofrecido vacunas a aproximadamente 5,000 miembros del equipo, incluidos enfermeros, técnicos de salud, terapeutas ocupacionales y físicos, patólogos del habla y del lenguaje (fonoaudiólogos), personal de seguridad y algunos miembros del personal que se encuentran dentro de los programas personalizados.

Denver Public Schools as finalized the details of a partnership with @ChildrensColo that will allow us to offer #COVID19 vaccinations to all of our roughly 18,000 DPS employees and charter school staff members.

— Denver Public Schools (@DPSNewsNow) February 2, 2021