Excursionistas encuentran restos humanos en un sendero de Santee

(NOTICIAS YA).-Los agentes del alguacil del condado de San Diego están investigando una muerte después de encontrar restos humanos en un sendero en Santee el miércoles por la tarde.

Según el Departamento del Sheriff del condado de San Diego, el descubrimiento se realizó a lo largo de un sendero cerca de Summit Avenue y Summit Crest Drive en Santee alrededor de las 4 p.m.

Algunos excursionistas encontraron los restos en un sendero cercano mientras realizaban una caminata, según el Departamento del Sheriff.

La Unidad de Homicidios del Sheriff respondió y asumió la responsabilidad de la investigación. Están trabajando con la Oficina del Médico Forense para identificar los restos y determinar la causa y la forma de muerte.

El jueves, el teniente de homicidios del alguacil, Tom Seiver, dijo que el departamento había recibido numerosas preguntas sobre si el caso estaba relacionado con el caso de la persona desaparecida de Chula Vista que involucra a Maya Millete. El teniente Seiver dijo que «no hay indicios de que los restos estén relacionados con el caso activo de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Chula Vista».

We received media inquiries regarding human remains found in @CityofSantee. There is no indication the remains are related to the active missing person case of @ChulaVistaPD. @SDSheriff Homicide is working w/ the Medical Examiner's Office to identify the remains. pic.twitter.com/cehswiPmr5

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) February 4, 2021