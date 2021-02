Mortalidad de latinos en L.A. es al menos tres veces mayor que la de los blancos

(NOTICIAS YA).-Los latinos han sido más afectados por la pandemia, reveló el Oficial de Salud del condado de Los Ángeles.

Las autoridades de salud pública recopilaron nuevos datos acerca de la etnia de los pacientes con coronavirus y los resultados evidenciaron que los hispanos son los más afectados en el área de Los Ángeles.

El Dr. Muntu Davis, Oficial de Salud del condado de Los Ángeles, confirmó que las muertes de latinos por coronavirus han aumentado 1,000% en desde el pasado mes de noviembre, dijo en entrevista con el programa “GMA3: What You Need To Know”.

Según la comparación del especialista, la mortalidad de los latinos en L.A. es al menos tres veces mayor que la de los blancos.

Las cifras revelan que han sido afectados de forma desproporcionada.

En el condado de Los Ángeles, aproximadamente uno de cada tres residentes ha sido infectado con el virus desde el inicio de la pandemia, según datos publicados por funcionarios del condado.

Los brotes han aumentado en los lugares de trabajo, así como en las escuelas y las guarderías, dijeron.

Y «aún no han visto completamente el efecto de la transmisión del período que va desde Navidad hasta Año Nuevo», según advertencias de otros líderes.

De acuerdo con cifras recientes, el condado acumula 1,124,558 casos de infecciones por COVID-19 y ha superado las 17,000 muertes.