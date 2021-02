Revive todos los espectáculos de medio tiempo en la historia del Super Bowl

(NOTICIAS YA).- El espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los estadounidenses, incluso millones de personas en todo el mundo esperan con gran expectativa la presentación de los artistas durante el evento deportivo más importante de los Estados Unidos sin importar si son fanáticos de ese deporte o incluso sin interesarles quien levanta el trofeo Vince Lombardi al final del partido, pero este espectáculo ha cambiado mucho desde el Super Bowl I.

Figuras como Michael Jackson, Aerosmith, U2, Boyz II Men, Paul McCartney, los Rollings Stones, Prince y Diana Ross han hecho historia en sus presentaciones en el tradicional espéctaculo del medio tiempo que para la edición de 2021 contará con la participación como artista principal de The Weeknd.

Aquí te mostramos cada uno de los espectáculos de medio tiempo desde el Super Bowl I realizado en Los Angeles, California en 1967 a cargo de una banda de músicos universitarios, hasta el del Super Bowl LIV, realizado en Miami, en la que el sabor latino estuvo presente de la mano de Shakira y Jennifer López.

Super Bowl I

Fecha: Enero 15, 1967

Lugar: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, California)

Artistas: University of Arizona Symphonic Marching Band & Grambling State University Marching Band, Al Hirt, Anaheim High School Ana-Hi-Steppers Drill Team and Flag Girls

Super Bowl II

Fecha: Enero 14, 1968

Lugar: Miami Orange Bowl (Miami, Florida)

Artistas: Grambling State University Marching Band

Super Bowl III

Fecha: Enero 12, 1969

Lugar: Miami Orange Bowl (Miami, Florida)

Artista: Florida A&M University and Miami area High School Bands

Super Bowl IV

Fecha: Enero 11, 1970

Lugar: Tulane Stadium (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Marguerite Piazza, Doc Severinsen, Al Hirt, Lionel Hampton, Carol Channing, Southern University Marching Band

Super Bowl V

Fecha: Enero 17, 1971

Lugar: Miami Orange Bowl (Miami, Florida)

Artistas: Southeast Missouri State Marching Band

Super Bowl VI

Fecha: Enero 16, 1972

Lugar: Tulane Stadium (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, USAFA Cadet Chorale, & U.S. Marine Corps Drill

Super Bowl VII

Fecha: Enero 14, 1973

Lugar: Los Angeles Memorial Coliseum (University Park, Los Angeles, California)

Artistas: University of Michigan Marching Band & Woody Herman & Andy Williams

Super Bowl VIII

Fecha: Enero 13, 1974

Lugar: Rice Stadium (Houston, Texas)

Artistas: University of Texas Longhorn Band and Judy Mallett (Miss Texas 1973) on fiddle

Super Bowl IX

Fecha: Enero 12, 1975

Lugar: Tulane Stadium (New Orleans, Louisiana)

Artista: Mercer Ellington & Grambling State University Marching Bands

Super Bowl X

Fecha: Enero 18, 1976

Lugar: Miami Orange Bowl (Miami, Florida)

Artista: Up with People

Super Bowl XI

Fecha: Enero 9, 1977

Lugar: Rose Bowl (Pasadena, California)

Artistas: Los Angeles Unified All-City Band with the New Mouseketeers & Audience card stunt

Super Bowl XII

Fecha: Enero 15, 1978

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Tyler Apache Belles Drill Team, the Apache Band, Pete Fountain & Al Hirt

Super Bowl XIII

Fecha: Enero 21, 1979

Lugar: Miami Orange Bowl (Miami, Florida)

Artistas: Ken Hamilton, various Caribbean bands, including Grammacks out of Dominica

Super Bowl XIV

Fecha: Enero 20, 1980

Lugar: Rose Bowl (Pasadena, California)

Artistas: Up with People, Grambling State University Marching Bands

Super Bowl XV

Fecha: Enero 25, 1981

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Southern University Marching Band, Helen O’Connell

Super Bowl VXI

Fecha: Enero 24, 1982

Lugar: Pontiac Silverdome (Pontiac, Michigan)

Artista: Up with People

Super Bowl XVII

Fecha: Enero 30, 1983

Lugar: Rose Bowl (Pasadena, California)

Artistas: Los Angeles Super Drill Team

Super Bowl XVIII

Fecha: Enero 22, 1984

Lugar: Tampa Stadium (Tampa, Florida)

Artistas: University of Florida and Florida State University Marching Bands

Super Bowl XIX

Fecha: Enero 20, 1985

Lugar: Stanford Stadium (Stanford, California)

Artistas: Tops In Blue

Super Bowl XX

Fecha: Enero 26, 1986

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Up with People

Super Bowl XXI

Fecha: Enero 25, 1987

Lugar: Rose Bowl (Pasadena, California)

Artistas: George Burns, Mickey Rooney, Grambling State University and USC Marching Bands, Personajes de Disney, Estudiantes de escuelas secundarias del sur de California y bailarines.

Super Bowl XXII

Fecha: Enero 31, 1988

Lugar: Jack Murphy Stadium (San Diego, California)

Artista: Chubby Checker, The Rockettes, 88 pianistas, y San Diego State University Marching Aztecs y USC Marching Bands

Super Bowl XXIII

Fecha: Enero 22, 1989

Lugar: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, Florida)

Theme: 1950’s Rock and Roll (Be Bop Bamboozled in 3-D)

Artistas: Elvis Presto junto a bilarines del sur de Florida

Super Bowl XXIV

Fecha: Enero 28, 1990

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas, Nicholls State University Marching Band, Southern University Marching Band, USL Marching Band

Super Bowl XXV

Fecha: Enero 27, 1991

Lugar: Tampa Stadium (Tampa, Florida)

Artistas: New Kids on the Block (NKOTB), Personajes de Disney, Warren Moon y 2,000 niños de Tampa.

Super Bowl XXVI

Fecha: January 26, 1992

Lugar: Hubert H. Humphrey Metrodome (Minneapolis, Minnesota)

Artistas: Gloria Estefan, los patinadores olímpico Brian Boitano y Dorothy Hamill, miembros del equipo olímpico de Estados Unidos de Hockey de 1980 y the University of Minnesota Marching Band

Super Bowl XXVII

Fecha: Enero 31, 1993

Lugar: Rose Bowl (Pasadena, California)

Artista: Michael Jackson

Super Bowl XXVIII

Fecha: Enero 30, 1994

Lugar: Georgia Dome (Atlanta, Georgia)

Artistas: Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, The Judds

Super Bowl XXIX

Fecha: Enero 29, 1995

Lugar: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, Florida)

Artistas: Patti Labelle, Indiana Jones & Marion Ravenwood, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine

Super Bowl XXX

Fecha: Enero 28, 1996

Lugar: Sun Devil Stadium (Tempe, Arizona)

Artista: Diana Ross

Super Bowl XXXI

Fecha: Enero 26, 1997

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: The Blues Brothers (Dan Aykroyd, John Goodman and James Belushi), ZZ Top, James Brown, Catherine Crier («news» intro)

Super Bowl XXXII

Fecha: Enero 25, 1998

Lugar: Qualcomm Stadium (San Diego, California)

Artistas: Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, The Temptations, Queen Latifah, Grambling State University Marching Band

Super Bowl XXXIII

Fecha: Enero 31, 1999

Lugar: Pro Player Stadium (Miami Gardens, Florida)

Artistas: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover

Super Bowl XXXIV

Fecha: Enero 30, 2000

Lugar: Georgia Dome (Atlanta, Georgia)

Artistas: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton, 80-person choir, Edward James Olmos

Super Bowl XXXV

Fecha: January 28, 2001

Lugar: Raymond James Stadium (Tampa, Florida)

Artistas: Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly

Super Bowl XXXVI

Fecha: Febrero 3, 2002

Lugar: Louisiana Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artistas: U2

Super Bowl XXXVII

Fecha: Enero 26, 2003

Lugar: Qualcomm Stadium (San Diego, California)

Artistas: Shania Twain, No Doubt, Sting

Super Bowl XXXVIII

Fecha: Febrero 1, 2004

Lugar: Reliant Stadium (Houston, Texas)

Artistas: Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock and Justin Timberlake

Invitados especiales: The Spirit of Houston from the University of Houston and the Ocean of Soul of Texas Southern University marching bands

Super Bowl XXXIX

Fecha: Febrero 6, 2005

Lugar: Alltel Stadium (Jacksonville, Florida)

Artista: Paul McCartney

Super Bowl XL

Fecha: Febrero 5, 2006

Lugar: Ford Field (Detroit, Michigan)

Artistas: The Rolling Stones

Super Bowl XLI

Fecha: Febrero 4, 2007

Lugar: Dolphin Stadium (Miami Gardens, Florida)

Artistas: Prince, Florida A&M University Marching 100 Band

Super Bowl XLII

Fecha: Febrero 3, 2008

Lugar: University of Phoenix Stadium (Glendale, Arizona)

Artistas: Tom Petty & the Heartbreakers

Super Bowl XLIII

Fecha: Febrero 1, 2009

Lugar: Raymond James Stadium (Tampa, Florida)

Artistas: Bruce Springsteen y E Street Band

Super Bowl XLIV

Fecha: Febrero 7, 2010

Lugar: Sun Life Stadium (Miami Gardens, Florida)

Artistas: The Who

Super Bowl XLV

Fecha: Febrero 6, 2011

Lugar: Cowboys Stadium (Arlington, Texas)

Artistas: The Black Eyed Peas

Invitados especiales: Usher, Slash, estudiantes del área de

Dallas/Ft. Worth y bailarines profesionales

Super Bowl XLVI

Fecha: Febrero 5, 2012

Lugar: Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana)

Artista: Madonna

Invitados especiales: LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green, Andy Lewis, Avon High School Drumline, Center Grove High School Drumline, Fishers High School Drumline, Franklin Central High School Drumline, Southern University Dancing Dolls, un coro de 200 cantantes de la ciudad de Indianapolis

Super Bowl XLVII

Fecha: Febrero 3, 2013

Lugar: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans, Louisiana)

Artista: Beyoncé

Invitados especiales: Destiny’s Child

Super Bowl XLVIII

Fecha: Febrero 2, 2014

Lugar: MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

Artista: Bruno Mars

Invitados especiales: Red Hot Chili Peppers

Super Bowl XLIX

Fecha: Febrero 1, 2015

Lugar: University of Phoenix Stadium (Glendale, Arizona)

Artista: Katy Perry

Invitados especiales: Lenny Kravitz, Missy Elliott, y la Arizona State University Sun Devil Marching Band

Super Bowl 50

Fecha: Febrero 7, 2016

Lugar: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Artista: Coldplay

Invitados espaciales: Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson, Gustavo Dudamel, University of California Marching Band y la Orquesta juvenil de L.A.

Super Bowl LI

Fecha: Febrero 5, 2017

Lugar: NRG Stadium (Houston, Texas)

Artista: Lady Gaga

Super Bowl LII

Fecha: February 4, 2018

Lugar: U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota)

Artista: Justin Timberlake

Invitados especiales: The Tennessee Kids y la University of Minnesota Marching Band

Super Bowl LIII

Fecha: Febrero 3, 2019

Lugar: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

Artista: Maroon 5

Artistas invitados: Travis Scott, Big Boi, and Georgia State University Marching Band

Super Bowl LIV

Fecha: Febrero 2, 2020

Lugar: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Artitas: Shakira y Jennifer Lopez

Invitados especiales: Bad Bunny, J Balvin, y Emme Muñiz

Super Bowl LV

Fecha: Febrero 7, 2021

Lugar: Raymond James Stadium (Tampa, Florida)

Artista: The Weeknd

***Noticia redactada por Gabriel Bracho***