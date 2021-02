Un arrestado en un operativo de tráfico humano en el Condado de Riverside era empleado de CVUSD

(NOTICIAS YA).-

Tras rumores de la renuncia de Maria Gandera como superintendente, el Distrito Escolar del Valle de Coachella confirmó esta mañana que Gandera había dejado el puesto que tenía a su cargo desde junio del 2019. Hoy por la tarde en la junta de directivos del distrito se hará oficial esta renuncia. Un cambio repentino en el cual ha dejado a padres de familia del distrito preocupados, especialmente durante un año escolar difícil.

“No hay ninguna información y tendría que darse una información antes de que ella se resigne porque ella es una persona que está trabajando y le pagamos para que tome la mejor decisiones dentro de nuestro distrito escolar», dice Victor Alcantra, quien tiene hijos en su el distrito escolar.

Esto viene días después de que se diera a conocer el arresto de 64 personas en un operativo en contra del tráfico humano, uno de ellos fue identificado como Adam Sambrano quien fungía como director de seguridad en el Distrito Escolar del Valle de Coachella desde el 2020 y del 2006 al 2020 trabajó como consejero en la preparatoria Shadow Hills en el Distrito Escolar de Desert Sands.

“El FBI nos contactó a nosotros,” dice esta mujer quien fue ex empleada del distrito y quien quiere permanecer en el anonimato. También agregó que el FBI contactó a varios empleados sobre una presunta red de prostitucion al rededor del Distrito Escolar del Valle de Coachella.

“Que era mujer, hombres y niños. Y qué es lo que pasó hace unos días, no agarraron a unos

y la persona de la FBI que nos investigó nos dijo que esta investigación iba tomar de dos o tres años,” dice el ex empleado.

En un comunicado el Distrito Escolar del Valle de Coachella dio a conocer que Sambrano está en baja administrativa después de su arresto durante el operativo recuperar y reconstruir del Alguacil del Condado de Riverside.

“Mucho que pensar, no hay una claridad y no hay una información de lo que está pasando..por ese lado me siento un poco inquieto,”dice Alcantara.

Según documentos de la corte, Sambrano fue arrestado el 27 de enero en Palm Desert y fue liberado el mismo día tras pagar una fianza de dos mil 500 dólares, se espera aparezca en corte el julio próximo.