2 explosiones en Beltsville encendieron las alarmas de autoridades en Maryland

(NOTICIAS YA).- La mañana del viernes se registraron dos explosiones en Beltsville, Maryland, el incidente se registró en un almacén, empleados y habitantes de la zona fueron evacuados.

De acuerdo al cuerpo de Bomberos de Prince George’s, se registró una explosión posteriormente el edificio fue evacuado y luego se registró el segundo estallido en el interior, después de su llegada, que parecía ser una unidad de reciclaje.

(More from Beltsville) While on scene, there was another explosion which preliminarily appears to have come from a recycling unit inside the bldg. No injuries. There was an active fire inside the building. The bulk of the fire has been knocked. Searches negative.

