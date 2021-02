FOTOS: Buscan sospechoso de agredir sexualmente a mujeres en tiendas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Autoridades piden ayuda de la comunidad para identificar a un hombre sospechoso de agredir sexualmente a dos mujeres en San Diego.

El Departamento de Policía de San Diego publico unas fotos del sospechoso de agresión sexual el 21 de enero de 2021. El hombre de las fotografías ingresó a dos negocios diferentes a lo largo de la cuadra 4000 y 4100 de University Avenue, en el área de City Heights.

