Policía de Denver busca información sobre balacera ocurrida en West Alameda 

(NOTICIAS YA).-La policía está buscando información sobre un tiroteo mortal en el suroeste de Denver que ocurrió el 22 de enero.

El vehículo sospechoso, es un GMC Yukon o Chevrolet Tahoe más antiguo. Tiene pintura negra sobre dorado o verde oscuro con daños por arma de fuego en la ventana trasera. Este fue visto por última vez conduciendo hacia el oeste en Alameda Avenue después del tiroteo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Denver, el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. del 22 de enero en West Alameda Avenue y South Raritan Street.

Paul Baca, de 45 años, fue asesinado.

La policía dijo que Baca, fue por su propia cuenta al hospital, donde luego fue declarado muerto.

Hasta el momento, no se ha identificado o detenido a ningún sospechoso.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la línea de alto al crimen (Metro Denver Crime Stoppers) al: 720-913-7867.

Recuerde que si usted desea permanecer en el anonimato lo puede hacer y recibir una recompensa de hasta $2,000.

#Denver, can you help investigators solve this homicide? If you have any information about this case, please call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a cash reward. pic.twitter.com/EI05P4ufT6

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) February 4, 2021