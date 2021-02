VIDEO: «Regresate de donde **** viniste» insultan a un hispano al norte de San Diego

(NOTICIAS YA).- ESCONDIDO, Calif. – Un hispano fue presuntamente acosado por tres hombres blancos con insultos y hasta un manotazo en un estacionamiento de un centro comercial en Escondido, la semana pasada.

El video muestra una amplia gama de ofensas verbales hacia Jonathan Paz, quien se limitó a grabar el «incidente de odio», de acuerdo a expertos.

Dicho caso se originó en el ‘drive thru’ del restaurante Popeyes, ubicado en la esquina de las calles E Valley Pkwy & N Rose, según Paz, quien publicó el videoclip a su cuenta de Twitter. El clip registró al menos 50,000 vistas y usuarios de la plataforma lograron identificar a los presuntos agresores.

And this is the type of trash we have in Escondido, and Trump helped expose. Pathetic. pic.twitter.com/rnmCSnjqHU

— JON400 (@jonpeace67) January 30, 2021