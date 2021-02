1.7 millones de dólares en pérdidas deja incendio en Montgomery

(NOTICIAS YA).- Un accidente de grandes proporciones se registró este viernes en Montgomery, Maryland, dejo personas desplazadas pero afortunadamente no dejo heridos o víctimas mortales.

El incidente ocurrió en los Condominio Duvall de Montgomery, Maryland.

Al menos 50 residentes fueron desplazados, el daño estimado es de 1.75 millones de dólares.

El incendio inició en el tercer piso, sorprendentemente cuerpos de socorro confirmaron que no hubo ni un herido.

Bomberos de diferentes estaciones de Montgomery se hicieron presentes para contener las llamas que se miraban desde una milla de distancia.

