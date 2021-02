Abren súper centro de vacunación contra COVID-19 en UC San Diego

(NOTICIAS YA).-La quinta súper estación de vacunación contra COVID-19 del condado de San Diego abre este lunes en la universidad UC San Diego.

La súper estación de vacunación COVID-19 de UC San Diego Health en el campus de UCSD abrió el lunes por la mañana y atiende a pacientes de UC San Diego Health elegibles para la vacunación, así como a los profesores y al personal de la universidad.

Se espera que el sitio proporcione hasta 5,000 vacunas diarias y opere los siete días de la semana de 7 a.m. a 7 p.m. Las vacunas se administrarán por invitación solo a través de la aplicación MyUCSDChart y un proceso de programación de citas en línea.

