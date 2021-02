Brigadas de vacunación móvil visitan Chelsea y Quincy

(NOTICIAS YA).- Este programa piloto es parte de una iniciativa de Mascon Medical en colaboración con bomberos profesionales y la agencia de ambulancias Brewster. John Chin, el Director Ejecutivo del Centro Médico nos contó sobre la motivación detrás del programa.

“Deberían de movilizarse más, entre más se movilicen y más estemos haciendo esto más rápido vamos a salir de esto.“ Así lo expresó Zoila Ralph, residente de Quincy minutos antes de recibir su vacuna contra Convid-19 en el complejo residencial de adultos mayores donde el viernes se llevó a cabo una de las dos clínicas de vacunación móvil, que también visitaron Chelsea en horas de la mañana.

“La vacuna no me dolió, no sentí ni cuando me la pusieron. Cuando mire fue que me dijo la persona que ya me la había puesto.” Dijo Zoila despues de ser vacunada.