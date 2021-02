Así fue removida una roca de 200 toneladas que cayó en carretera de Colorado

(NOTICIAS YA).-De acuerdo con el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) una roca de 200 toneladas cayó en la carretera 145 de Colorado entre Dolores y Rico el viernes.

El CDOT dijo que habrá paradas de tráfico de 30 minutos a 1 hora en la autopista 145 el lunes a partir de las 10 am para que las cuadrillas puedan explotar y perforar la roca. El CDOT dijo que se esperan largas demoras en la carretera.

El sitio de caída de rocas está ubicado en el marcador de la milla 27, que está a unos 45 minutos al sur de Telluride, según el CDOT.

Afortunadamente, ningún vehículo fue golpeado en el momento que cayó la roca.

#CDOT #News: Traffic delays continue through Monday on #CO145 north of Dolores, #Colorado. Crews will perform blasting operations at approximately 10 a.m., resulting in a 30-minute to 1-hour traffic stop.

📰https://t.co/nF79NmWfHf. #KnowBeforeYouGo #WholeSystemWholeSafety pic.twitter.com/jFuHHhZukd

— CDOT (@ColoradoDOT) February 8, 2021