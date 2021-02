El gobernador de California visita San Diego y felicita los esfuerzos de vacunación masiva

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, recorrió la Super Estación de Vacunación en Petco Park el lunes y felicitó a San Diego por su trabajo en la administración de dosis en el primer sitio de vacunación masiva del estado, casi un mes después de su apertura.

El gobernador llevó a cabo su actualización diaria de COVID-19 dentro del estadio de Petco Park, durante el cual dijo que San Diego «inspiró a otros en todo el estado de California» con su súper estación de vacunación, donde aproximadamente un tercio de todos los residentes del condado vacunados recibieron sus dosis, según los funcionarios.

Al decir que tenía un «profundo respeto y una profunda admiración» por el liderazgo del condado, Newsom dijo que el condado de San Diego está «liderando este estado, per cápita, en la administración y distribución de esta vacuna».

El gobernador Gavin Newsom dijo que el gobierno estatal esta abogado con la administración del presidente Biden para que lleguen más vacunas pero el estado solo es un intermediario. Newsom agregó que esta semana esperan la llegada de un millón de vacunas que serán distribuidas en todo el estado pero saben que no es suficiente y dijo que la distribución debe incrementarse localmente para vacunar a un estado de casi 40 millones de personas.

Hasta ahora, se han administrado más de 4.65 millones de vacunas en California y el estado recibió poco más de un millón de nuevas dosis la semana pasada, según Newsom, quien dijo que se anticipa que California recibirá aproximadamente la misma cantidad de dosis para el final de la semana.

We have administered 4.7M #COVID19 vaccinations & are averaging over 1M per week. Sites like this one at @PetcoPark in San Diego are critical to vaccinating more Californians.

We’ll continue to do more & better to ensure vaccinations continue to be sped up – equitably & safely. pic.twitter.com/a1eGFOiu2k

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) February 8, 2021