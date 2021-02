Entrevista exclusiva con la Senadora federal Tammy Duckworth (D-IL)

Nuevos casos de COVID-19 en todo el país van a la baja, pero las variantes del virus son una amenaza advirtió el centro para el control de enfermedades CDC. Esto al mismo tiempo que senadores republicanos continúan con una contra propuesta del plan original del presidente Biden para un tercer paquete de estímulo económico y una demora brutal en algunos estados para lograr esas 100 millones de inoculaciones en 100 días. La senadora federal por Illinois Tammy Duckworth goes on this topics with Tsi-Tsi-Ki Félix.