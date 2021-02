Identifican a hispano asesinado en la Riggs Road de Prince George’s

(NOTICIAS YA).- Autoridades identificaron al hombre que fue localizado lesionado en la Riggs Road en Prince George’s, la noche del domingo.

RELATO OFICIAL DE LOS HECHOS

De acuerdo a los oficiales del Departamento de Policía de Prince George’s, se trata de un apuñalamiento fatal en Chillum que bajo investigación.

Los detectives están investigando las circunstancias de un apuñalamiento fatal que ocurrió el domingo por la noche en Chillum.

HOMICIDE INVESTIGATION: Around 10:20 pm, officers responded to the 7300 block of Riggs Rd. Once on scene, they located an adult male inside a car suffering from trauma to the body. He was taken to a hospital and pronounced dead a short while later. pic.twitter.com/giO0uwqFK5

— PGPDNEWS (@PGPDNews) February 8, 2021