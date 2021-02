Residente de Chula Vista muere baleado intentando impedir un robo

(NOTICIAS YA).- La policía de Chula Vista investiga un violento incidente en el este de la ciudad que dejó a un hombre de 36 años sin vida.

El Departamento de Policía recibió un primer reporte de actividad sospechosa en un vehículo a las 12:25 d el amadrugada en la cuadra 1800 de Marquette Road. Poco después de eso recibieron un segundo de disparos en la misma área.

Para cuando los oficiales llegaron encontraron a un hombre inconciente y tendido en la banqueta con heridas de bala en el torso. Los agentes inmediatamente le practicaron medidas de primeros auxilios hasta que los paramédicos llegaron a la escena.

La víctima que aún no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital local, donde fue pronunciado sin vida.

On Saturday, February 6, 2021, at 12:25 am, the Chula Vista Police Dispatch center received a call of a suspicious vehicle in the area of 1800 Block of Marquette Road. Shortly after that, CVPD Dispatch received another call of shots fired in the same area of 1800 Block of Marquette Road.

Alrededor de las 12:48 de la mañana, los oficiales encontraron un vehículo posiblemente sospechoso cerca del área y comenzaron una persecución que duró cerca de cinco minutos en direccion a National City, donde el sospechoso finalmente pudo burlar a las autoridades.

El motivo del tiroteo sigue bajo investigación, pero vecinos del área comentaron que la víctima aparentemente había salido de su casa cuando escuchó el intento de robo de su vehículo en la calle. Sería al salir cuando presuntamente recibiera los disparos.

La policía de Chula Vista sigue en búsqueda del sospechoso o testigos que puedan ayudar a esclarecer el caso. Cualquier información puede ser reportada al Departamento de Policía de Chula Vista al (619) 691-5075 o a la unidad de Alto al Crimen al 888-580-8477.